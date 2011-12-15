分析:批评人士还击西方资助指责,称普京系推卸责任

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月13日电---当一家亲近克里姆林宫电视台的记者上月走进他的办公室，采访有关西方资助事情时，麦卡尼昂兹（Grigory Melkonyants）就知道有麻烦在等着他。

独立电视台（NTV）对麦卡尼昂兹及其独立选举观察组织Golos的老板进行了三个小时的采访，该组织并未隐瞒曾接受过欧盟及美国国际开发署（USAID）等组织的资助。

现年30岁的麦卡尼昂兹是Golos的副执行理事。他说，“但这还不够，因为他们需要探知一些丑闻。”

在12月4日俄罗斯杜马选举的两天前，NTV播放了上述采访的剪辑片段，指责Golos利用西方资助，反对总理普京及他所在的统一俄罗斯党。

节目播出几小时後，Golos的执行理事席巴诺娃（Liliya Shibanova）从国外返回时在莫斯科一家机场被扣留了12个小时，她的笔记本电脑也被没收。

麦卡尼昂兹称：“他们（俄罗斯当局）不喜欢这些说真话爱批判的小型组织。这与新闻报导没有关系，是（当局）由上而下的命令，目的就是要让破坏这些组织的名声。”

统一俄罗斯党在俄罗斯国家杜马选举中仅获得小幅多数席位，是普京1999年大权执政以来最糟糕的选举结果，但普京却为自己开脱责任。

他指责美国煽动俄罗斯民众举行抗议活动，称外国投入巨资影响俄投票结果。普京的爆发加剧了美国和俄罗斯之间的摩擦，Golos被卷入其中。

根据俄罗斯法律，非政府组织（NGO）可以接受外国资助，但是若非来自事前核准的资助方，则必须承担较高税率，多数情况下都超过24%。尽管法律和税收方面障碍重重，仍有指控称外国干涉操纵部分俄罗斯人。

小企业主马西柯（Lyudmila Mashenko）称，“尽管有这样的怀疑，但普京不能无中生有，他必定掌握一些我们不知道的事情。”

但是，俄罗斯智库有效政治基金会（Foundation for Effective Politics）主管巴夫洛夫斯基说，普京只是用指责美国的惯用手段，来推卸杜马选举遇挫的责任。他曾任职克里姆林宫的顾问。

俄罗斯期刊海外事务编辑卢克雅诺夫（Fyodor Lukyanov）称，当选举结果不理想时，当局就会寻找替罪羊归罪他人。（完）