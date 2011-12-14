〔德国金融〕内阁同意重启银行业援助基金Soffin--政府消息人士

路透柏林12月14日电---德国政府消息人士对路透表示,内阁周三同意重启银行业援助基金Soffin.

Soffin是在2008年设立,到2010年末时终止了提供援助金的使命,但在德国商业银行(CBKG.DE)股价急剧下跌後,重启该基金的需求变得更加急迫.德商行必须满足欧洲更严苛的资本金要求.(完)