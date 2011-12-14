〔企业并购〕美国DE Shaw洽购中国泰达国际至多20%股权--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月14日电---知情消息人士周三对路透表示,美国资产管理公司DE Shaw & Co正同中国天津泰达国际控股(集团)有限公司进行高阶谈判,商议以5-6亿美元收购後者最多20%股权.
该消息人士并称,DE Shaw对泰达国际计划中的投资是後者计划进行首次公开发行(IPO)的前兆.该人士未获准公开谈论该交易.
该消息人士补充道,交易价格和所涉及的股权仍有待最终协商,且可能在最後一刻发生改变.
路透向DE Shaw发电子邮件徵询评论,但该公司未立即回复.亦无法即刻联系到泰达公司方置评.(完)
--编译 侯向明; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。