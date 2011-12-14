〔企业并购〕美国DE Shaw洽购中国泰达国际至多20%股权--消息人士

路透香港12月14日电---知情消息人士周三对路透表示,美国资产管理公司DE Shaw & Co正同中国天津泰达国际控股(集团)有限公司进行高阶谈判,商议以5-6亿美元收购後者最多20%股权.

该消息人士并称,DE Shaw对泰达国际计划中的投资是後者计划进行首次公开发行(IPO)的前兆.该人士未获准公开谈论该交易.

该消息人士补充道,交易价格和所涉及的股权仍有待最终协商,且可能在最後一刻发生改变.

路透向DE Shaw发电子邮件徵询评论,但该公司未立即回复.亦无法即刻联系到泰达公司方置评.(完)