〔券商观点〕中国利率债收益率明年将先跌後涨,高收益信用债机会渐显--申银万国

* 经济寻底中,增长变化将主导後期债市走势

* 利率债收益率将先跌後涨

* 信用债热点,将从高等级债向高收益债轮动

* 热钱流入将大幅减少,准备金率逐步下调

路透深圳12月14日电---申银万国证券研究所周三发布2012年债券市场投资策略系列报告指出,明年经济和物价弱於今年,资金宽松程度则好於今年,债市仍呈牛市主基调;经济增长变化将主导後期债市走势,利率债收益率将先跌後涨,信用债热点则将从高等级债向高收益债轮动.

**利率债收益率将先跌後涨**

申银万国债券资深分析师董德志指出,最近这轮债券牛市的主导因素为经济增长下行;经济增长变化是主导後期债市变化的主线,工业增加值数据是观察的核心指标.

申万预期本轮经济增长在政策放松的作用下,将在2012年3、4月出现阶段性低点,其後改善,而该时点也将对债市形成显着冲击.而物价寻底回升的时点,在6、7月份.

相应地,其预期明年利率市场将先後面临"债券化"和"去债券化"的考验,收益率曲线体现出来的走势就是"牛市增陡"和"熊市增陡"的变化.

跟随以上走势预期,申银万国预计,基准10年国债利率,先向3.0%到3.1%区域回落,随後在"去债券化"压力下,再度回归3.4%到3.5%.

他们据此建议顺势而为的交易策略;投资配置策略是采取哑铃型滚动建仓模式,注重到期资金再投资的分配.

相比于固息债,浮息债的价值正越发体现,其中定存基准浮息债的标准应强於上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)基准浮息债.

同时,他们也警示了明年债市可能面临的一些风险,其中包括供应量失衡、通货膨胀底部迁移等.

**信用债热点,将从高等级债向高收益债轮动**

申银万国债券首席分析师屈庆指出,经济和企业业绩在寻底,但目前处於高位的信用利差已经具有足够的信用保护.

他进一步指出,总体看,明年企业融资的环境将好转,信用债总供给压力不大;投资策略上,市场热点将从目前的高等级信用债轮动至高收益债.

明年信用债市场是否会有"黑天鹅"呢?申万证券分析师陈晨指出,海外经验表明,GDP增速与债券违约率有一定的负相关关系.

被警示的信用债包括:房地产行业、有色金属行业和造纸业等.

**热钱流入将大幅减少,准备金率逐步下调**

申银万国预计,2012年贸易顺差将进一步缩窄,外商直接投资(FDI)则将继续保持稳定,热钱流入将大幅减少.全年分布上,将体现为前低後高.

他们预计,从短期看,准备金率将逐步下调;货币市场利率明年回落空间巨大,七天回购利率重心将跌破2.5%.

外汇占款存压力,信贷投放可能继续面临心有余而力不足的尴尬;存款稀缺,决定理财产品规模难以下降.(完)