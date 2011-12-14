〔中港股市〕恒指与沪市均连续第五个交易日收低,投资者谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低0.5%,沪综指下跌0.9%
* 沪综指跌破长期图型支撑位
* 成交低迷的情况可能持续到2012年
* 分析师称IPO将会压制沪市
路透香港12月14日电---香港股市周三连续第五个交易日下跌,受资源相关个股拖累.成交清淡的市况料在2011年最後几周内持续,多数多头基金今年表现惨淡.
中国股市沪综指亦连续第五天下挫,并再创近33个月收盘新低.市场连续下跌後人气匮乏,此前被寄望的中央经济工作会议亦无超预期政策出台,虽有中国石油(601857.SS)勉力护盘但仍难掩颓势.
恒生指数.HSI下跌0.5%收报18,354.43点.恒生国企指数.HSCE收低0.69%至9,888.15点.
港股公用事业类板块走强,突显投资者的谨慎.中国经济和欧元区债务危机的前景不明确,很可能会促使投资者在进入2012年之际避开风险.
"没人知道明年初的情况会有多糟,在这种不确定之中,投资者当然会选择安全为上,"第一上海证券策略员叶尚志表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。