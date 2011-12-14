〔中港股市〕恒指与沪市均连续第五个交易日收低,投资者谨慎

* 恒指收低0.5%,沪综指下跌0.9%

* 沪综指跌破长期图型支撑位

* 成交低迷的情况可能持续到2012年

* 分析师称IPO将会压制沪市

路透香港12月14日电---香港股市周三连续第五个交易日下跌,受资源相关个股拖累.成交清淡的市况料在2011年最後几周内持续,多数多头基金今年表现惨淡.

中国股市沪综指亦连续第五天下挫,并再创近33个月收盘新低.市场连续下跌後人气匮乏,此前被寄望的中央经济工作会议亦无超预期政策出台,虽有中国石油(601857.SS)勉力护盘但仍难掩颓势.

恒生指数.HSI下跌0.5%收报18,354.43点.恒生国企指数.HSCE收低0.69%至9,888.15点.

港股公用事业类板块走强,突显投资者的谨慎.中国经济和欧元区债务危机的前景不明确,很可能会促使投资者在进入2012年之际避开风险.