《外汇动态》欧元现汇下跌,期权波动率反应不大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0949GMT---欧元承压的情况下,欧元/美元期权隐含波动率的买盘远不及近期欧元大跌之势所暗示应出现的那麽多.有人称,临近年底期权市场流动性在下降.
一个月期欧元/美元期权波动率报15.2%,仅较昨日高出半个点.上次波动率达到该水准是在欧元逼近1.35美元时,後来欧元EUR=在10月初跌破1.32美元,波动率也随之突破17%.指标一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报2.6%,偏向欧元卖权.(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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