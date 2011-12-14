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债券 | 2011年 12月 14日 星期三 18:06 BJT

〔伦敦美债〕公债价格略有下滑,市场等待稍晚的30年期美国公债标售

路透伦敦12月14日电---美国公债周三在欧洲市场小幅走低,因市场等待今日稍晚进行的美国30年期公债发行,但分析师认为指标10年期公债收益率在年末之际料可维持在相对低的水平.

10年期公债价格略微下滑,昨日的10年期债标售吸引到强劲买盘,而且美联储会议维持货币政策不变.10年期券US10YT=RR收益率上升1.6个基点,报1.98%.

30年期美国公债收益率US30YT=RR升1.3个基点至3.02%.财政部今日稍晚将续发130亿美元的30年期券.

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