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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 18:02 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间       主承销商
           (亿元人民币)
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*北京谷财        5         7         8.28%        AA-     12/15-12/19     海通证券
国资公司        (从第四年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)                          
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*兰州城投       15         7         8.20%        AA      12/15-12/19     国开证券
          (从第四、五、六、七年末分别偿付本金2亿元、3亿元、4亿元、6亿元)  中投证券
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*张家港保税区    9         7       前四年7.80%    AA      12/15-12/19     中信建投
张保实业       (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)  
               (从第五、六、七年末分别偿还债券存续本金的30%、30%和40%)
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中国泛海        10          6      前三年8.80%    AA      12/13-12/15    中信建投证券
控股集团        (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
                18         10      前五年8.90%          
                (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)       
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普兰店市         8          7        8.48%        AA-     12/12-12/16     安信证券
建投公司         (从第四、五、六、七年末分别偿还债券本金的10%、15%、20%和55%)
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咸阳城投        11          6      前三年7.90%    AA      12/9-12/16      银河证券
                 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
                 (从第四、五、六年末分别偿还剩余本金的30%、30%和40%)
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成都新都        10          7        8.60%        AA-     12/13-12/19     国海证券 
香城建投公司     (从第五、六、七年末分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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通化市丰源      10         10      前五年8.36%    AA-     12/13-12/23    太平洋证券
投资开发公司    (第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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