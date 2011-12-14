〔表格〕瑞士12月ZEW投资者信心指数降至负72.0,11月为负64.3

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透苏黎世12月14日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士12月ZEW投资者信心指数为负72.0,11月为负64.3.
11年12月 11年11月 10年12月
预期指数(投资者信心) -72.0 -64.3 -12.5
现况指数 -20.0 - 4.8 62.5 (完)
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--编译 丁琦;审校 白云
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