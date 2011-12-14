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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 18:09 BJT

〔表格〕瑞士12月ZEW投资者信心指数降至负72.0,11月为负64.3

路透苏黎世12月14日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士12月ZEW投资者信心指数为负72.0,11月为负64.3.

11年12月 11年11月 10年12月

预期指数(投资者信心) -72.0 -64.3 -12.5

现况指数 -20.0 - 4.8 62.5 (完)

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--编译 丁琦;审校 白云

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