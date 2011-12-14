(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票发行减半,需求略降但收益率有望继续走稳

* 明日将发30亿元三个月期央票,发行量较上周减半

* 一二级市场几无利差,但期限过短致需求略逊

* 央行稳定市场利率意图下,明日央票收益率有望续持平

路透上海12月14日电---中国央行公开市场周四将发行30亿元人民币三个月期央票,发行量较上周减半.目前该期限央票一二级市场利率水平相近,但大幅低於同期限主要资金利率,加之期限较短令流动性不足,导致需求并不旺盛.

不过交易员指出,从此前公开市场一年央票连续持平来看,央行稳定市场利率的意图依旧明显,因此明日三个月期央票发行收益率亦有望继续持平在上周水平.

中国央行上周四招标的60亿元三个月期央票,中标收益率连续第15次持平於3.1618%;当日还进行了300亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.另外,至本周二,作为市场利率风向标的一年期央票发行收益率已连续第四次持平於3.4875%.

随着一年期央票发行稳势的明朗化,虽然市场对三个月央票"需求很一般,但预计(发行收益率)不会动."华北一银行交易员认为.

她解释说,三个月央票收益率除与同期限资金成本相比明显偏低外,多数中小机构对短债的冷淡亦抑制需求."我们年末流动性限制,就不拿这些(短期限的)债了."

资金市场上,三个月左右资金成本在5.50%-6.0%附近,不过与隔夜及七天期等品种相比,活跃程度明显不足.其中三个月期shiborSHICNY3MD=今日报在5.4459%,同期限质押式回购CN3MRP=CFXS今日未有成交,上日加权利率为6.20%;三个月拆借利率CHICNY3M=CFXS最新水平为5.70%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票收益率为3.2296%;二级市场上,剩余期限近三个月的央票1101095券tCN1101095=CFXS最新成交在3.1602%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

此前两周公开市场连续净回笼,本周亦已提前锁定净回笼态势.连续三周的净回笼至少回收逾1,800亿元资金,不过考虑到央行本月初下调0.5个百分点法定存款准备金率释放的近4,000亿元流动性,市场资金面所受影响目前还是利多弊少.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 380

(周四) 30

正回购 (周二) 350

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 100

====================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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