〔欧元债市〕意大利五年期BTP债标售收益率6.47%,创欧元面市以来最高

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透米兰12月14日电---周三意大利五年期BTP债券标售的平均收益率(殖利率)创下欧元面世以来最高的6.47%,这是上周欧盟峰会後该国首次标售较长期限公债.
一个月之前,意大利前次标售的平均收益率为6.29%,当时亦触及欧元面世以来最高.
意大利政府出售了30亿欧元2016年9月到期的BTP债券,规模为20-30亿欧元区间的上限.
由於面临市场压力,意大利已调降了标债规模.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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