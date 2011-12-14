〔欧元债市〕意大利五年期BTP债标售收益率6.47%,创欧元面市以来最高

路透米兰12月14日电---周三意大利五年期BTP债券标售的平均收益率(殖利率)创下欧元面世以来最高的6.47%,这是上周欧盟峰会後该国首次标售较长期限公债.

一个月之前,意大利前次标售的平均收益率为6.29%,当时亦触及欧元面世以来最高.

意大利政府出售了30亿欧元2016年9月到期的BTP债券,规模为20-30亿欧元区间的上限.

由於面临市场压力,意大利已调降了标债规模.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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