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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 18:32 BJT

〔亚洲橡胶〕12月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 260.0 49 -- --

1月 262.6 8 -- --

2月 268.5 47 -- --

3月 272.4 58 271.8 7

4月 276.1 574 275.5 68

5月 278.2 5644 277.8 668

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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