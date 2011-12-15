微软联合创始人艾伦将造宇宙飞船

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图12月13日电（记者 Bill Rigby）---微软联合创始人艾伦（Paul Allen）正计划建造可以替代航天飞机的宇宙飞船，并打算在2020年前将付费乘客送上太空。
艾伦一直是太空技术爱好者，他希望从大型舰载飞机上发射无人火箭，将政府卫星及商业卫星送上太空，并使技术演进为能够执行载人航天任务。
数月前，美国宣布其已运营30年的航天飞机项目终止，使私人企业有机会运营太空飞行器。
艾伦计划利用的大型舰载飞机，将由国防承包商Northrop Grumman公司(NOC.N)旗下的Scaled Composites公司建造，由六个大型喷气式客机引擎驱动，将是世界最大的飞机。
该飞机翼展为117米，比一个足球场还大，比波音747的翼展长70%。
火箭本身将由SpaceX公司打造。SpaceX是PayPal公司联合创始人Elon Musk建立的企业。火箭与舰载飞机的融合，将由航天与导弹专业公司Dynetics负责。
首次试飞预定於2015年，并於2016年进行首次商业化飞行。
艾伦说：“我一直梦想能在私人太空飞行领域有所成就。创造一个灵活的、轨道式太空配送系统。”
负责该项目的新成立公司名为Stratolaunch Systems，其宣传标语为“任何轨道，任何时间。（Any orbit. Any time.）”。
艾伦为该项目独家资金来源，他未明说将在该项目上花多少钱，但暗示金额将至少为2亿美元，比他2004年资助首个私人载人空间飞行项目时花费的2,000万美元高出一个数量级。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)