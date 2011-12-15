微软联合创始人艾伦将造宇宙飞船

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图12月13日电（记者 Bill Rigby）---微软联合创始人艾伦（Paul Allen）正计划建造可以替代航天飞机的宇宙飞船，并打算在2020年前将付费乘客送上太空。

艾伦一直是太空技术爱好者，他希望从大型舰载飞机上发射无人火箭，将政府卫星及商业卫星送上太空，并使技术演进为能够执行载人航天任务。

数月前，美国宣布其已运营30年的航天飞机项目终止，使私人企业有机会运营太空飞行器。

艾伦计划利用的大型舰载飞机，将由国防承包商Northrop Grumman公司(NOC.N)旗下的Scaled Composites公司建造，由六个大型喷气式客机引擎驱动，将是世界最大的飞机。

该飞机翼展为117米，比一个足球场还大，比波音747的翼展长70%。

火箭本身将由SpaceX公司打造。SpaceX是PayPal公司联合创始人Elon Musk建立的企业。火箭与舰载飞机的融合，将由航天与导弹专业公司Dynetics负责。

首次试飞预定於2015年，并於2016年进行首次商业化飞行。

艾伦说：“我一直梦想能在私人太空飞行领域有所成就。创造一个灵活的、轨道式太空配送系统。”

负责该项目的新成立公司名为Stratolaunch Systems，其宣传标语为“任何轨道，任何时间。（Any orbit. Any time.）”。

艾伦为该项目独家资金来源，他未明说将在该项目上花多少钱，但暗示金额将至少为2亿美元，比他2004年资助首个私人载人空间飞行项目时花费的2,000万美元高出一个数量级。（完）