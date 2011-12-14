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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 18:51 BJT

〔东南亚股市〕多数延续跌势,因全球经济前景持续低迷

路透12月14日电---多数东南亚股市周三在交投清淡中收低,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告称,欧债危机对美国经济构成巨大威胁.

由於担心全球经济增长放缓,该地区市场和许多其他地区市场一样处於跌势.欧债危机打压冒险意愿,投资者担心欧元区面临评级下调风险.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二指出,尽管美国就业市场出现一些改善,但欧洲动荡是国内经济面临的最大风险.[ID:nCN1282436]

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