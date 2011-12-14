〔东南亚股市〕多数延续跌势,因全球经济前景持续低迷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月14日电---多数东南亚股市周三在交投清淡中收低,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告称,欧债危机对美国经济构成巨大威胁.
由於担心全球经济增长放缓,该地区市场和许多其他地区市场一样处於跌势.欧债危机打压冒险意愿,投资者担心欧元区面临评级下调风险.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二指出,尽管美国就业市场出现一些改善,但欧洲动荡是国内经济面临的最大风险.[ID:nCN1282436]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。