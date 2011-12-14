〔欧洲经济〕欧洲央行管委魏德曼反对无限制购买公债

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透法兰克福12月14日电---欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周三表示:
* ECB无限制购买公债的政策将不可避免地导致对其履行职责的能力产生质疑
* 过去的经验表明无限制购买公债将导致通胀
* 只有其它国家亦提供资金,德国央行才愿意向IMF提供新的资金
* 预计2012年德国经济成长0.6%,届时扩张性货币政策和全球经济增长将提供扶助
* 讨论恢复使用德国马克是荒谬的,没有"B计划".(完)
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。