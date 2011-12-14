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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 19:16 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行管委魏德曼反对无限制购买公债

路透法兰克福12月14日电---欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周三表示:

* ECB无限制购买公债的政策将不可避免地导致对其履行职责的能力产生质疑

* 过去的经验表明无限制购买公债将导致通胀

* 只有其它国家亦提供资金,德国央行才愿意向IMF提供新的资金

* 预计2012年德国经济成长0.6%,届时扩张性货币政策和全球经济增长将提供扶助

* 讨论恢复使用德国马克是荒谬的,没有"B计划".(完)

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