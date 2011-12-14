〔马来西亚期市〕棕榈油期货逆转跌势收高近2%,受逢低买盘提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达12月14日电---周三马来西亚棕榈油期货逆转跌势,收高近2%,低位吸货买家入场,且其他食用油帮助抵消欧债危机疑虑不散的影响.
指标2月棕榈油期约FCPOc3收高1.7%,报每吨3,051马币(林吉特).
2月合约总成交量为13,556口,周二为9,957口.
"3,000马币之下有相当多的买家."一吉隆坡交易员称,"我们看到许多实货买盘入场."
其还表示,"市场短期底已探明."
棕榈油价格盘中跌至2,980马币,为11月3日以来最低.
"11月棕榈油库存超预期,这或限制近期棕榈油价格涨势,"CIMB分析师Ivy Ng Lee Fang在一份报告中称,"出口减少以及国内消费降温是库存升高的原因."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。