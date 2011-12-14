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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 19:17 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货逆转跌势收高近2%,受逢低买盘提振

路透雅加达12月14日电---周三马来西亚棕榈油期货逆转跌势,收高近2%,低位吸货买家入场,且其他食用油帮助抵消欧债危机疑虑不散的影响.

指标2月棕榈油期约FCPOc3收高1.7%,报每吨3,051马币(林吉特).

2月合约总成交量为13,556口,周二为9,957口.

"3,000马币之下有相当多的买家."一吉隆坡交易员称,"我们看到许多实货买盘入场."

其还表示,"市场短期底已探明."

棕榈油价格盘中跌至2,980马币,为11月3日以来最低.

"11月棕榈油库存超预期,这或限制近期棕榈油价格涨势,"CIMB分析师Ivy Ng Lee Fang在一份报告中称,"出口减少以及国内消费降温是库存升高的原因."(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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