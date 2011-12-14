修正:〔能源产业〕中石化和中海油计划与沙特阿美联合收购Frac Tech30%股份

(更正:最後一句话应为"IPO"非"IOP")

路透香港12月14日电---两位知情人士周三称,中国中国石油化工股份有限公司(中国石化)和中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)与中东石油公司沙特阿美[SDABO.UL]正在进行磋商,将联合收购北美油气服务公司Frac Tech International不超过30%的股份.该交易价值约为22亿美元.

他们又称,Frac Tech也在与沙特阿美、西班牙石油公司Repsol(REP.MC)和中石化(600028.SS)进行深入磋商,计划在中东、阿根廷和中国另外成立三家水力压裂合资公司.

Frac Tech公司主要帮助油气勘探和生产公司进行"压裂",同时也生产相关设备和材料.

消息人士称,Frac Tech计划在2月底前完成交易,赶在该公司的首次公开发行(IPO)之前.其IPO目标是筹资11.5亿美元.

中石化和中海油拒绝置评.(完)