修正:〔能源产业〕中石化和中海油计划与沙特阿美联合收购Frac Tech30%股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:最後一句话应为"IPO"非"IOP")
路透香港12月14日电---两位知情人士周三称,中国中国石油化工股份有限公司(中国石化)和中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)与中东石油公司沙特阿美[SDABO.UL]正在进行磋商,将联合收购北美油气服务公司Frac Tech International不超过30%的股份.该交易价值约为22亿美元.
他们又称,Frac Tech也在与沙特阿美、西班牙石油公司Repsol(REP.MC)和中石化(600028.SS)进行深入磋商,计划在中东、阿根廷和中国另外成立三家水力压裂合资公司.
Frac Tech公司主要帮助油气勘探和生产公司进行"压裂",同时也生产相关设备和材料.
消息人士称,Frac Tech计划在2月底前完成交易,赶在该公司的首次公开发行(IPO)之前.其IPO目标是筹资11.5亿美元.
中石化和中海油拒绝置评.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。