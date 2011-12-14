〔美国数据〕12月9日止当周抵押贷款市场指数攀高,再融资申请大涨

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月14日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国再融资申请跳涨,但购房抵押贷款需求下滑.
MBA表示,12月9日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上扬4.1%整固677.0.
12月9日当周再融资指数亦跳增9.3%至3,573.7,而购房贷款申请指数则下降8.2%至190.9.
再融资申请占总抵押贷款活动比例升至79.7%,此前一周为76.0%.
MBA表示,30年期固息抵押贷款利率较前一周下降6个基点,为4.12%,为今年以来最低.
据MBA,该调查覆盖超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 田建华;审校 王洋
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