〔国际油市〕燃料油即期市场连续第五交易日走软,1月/2月跨月价差下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月14日电---亚洲燃料油周三持稳,市场交投温和;即期市场连续第五个交易日走软,因1月/2月跨月价差和380-cst燃料油现货升水下跌.
与1月油品点价活动走弱的市场预期相符,炼油商连续第二日向市场投放大量产品.1月油品点价将於周五开始.
"昨天沙特公司率先投放产品,今天其他公司纷纷效仿.先出售後提问已经成了口头语,甚至连印度巴拉特石油
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。