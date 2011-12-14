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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 21:57 BJT

〔国际油市〕燃料油即期市场连续第五交易日走软,1月/2月跨月价差下跌

路透新加坡12月14日电---亚洲燃料油周三持稳,市场交投温和;即期市场连续第五个交易日走软,因1月/2月跨月价差和380-cst燃料油现货升水下跌.

与1月油品点价活动走弱的市场预期相符,炼油商连续第二日向市场投放大量产品.1月油品点价将於周五开始.

"昨天沙特公司率先投放产品,今天其他公司纷纷效仿.先出售後提问已经成了口头语,甚至连印度巴拉特石油

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