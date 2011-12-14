〔国际油市〕柴油裂解价差上涨,受助于斯里兰卡需求

路透新加坡12月14日电---亚洲柴油裂解价差仍保持在每桶18美元上方,因涌现来自斯里兰卡的对高硫柴油的额外现货需求.

1月柴油裂解价差上涨0.07美元至每桶18.40美元.

斯里兰卡1月柴油进口量预计将较前月范围,因国内发电需求增长.

Ceylon Petroleum正在通过三项不同的现货招标,求购约60万桶含硫为0.25%的柴油,船期为1月.

不过如果欧洲的冬季天气继续温和的话.一些贸易商感觉亚洲柴油裂解价差将承压,因若如此亚洲船货将局限在本地区.

1月航煤裂解价差涨0.14美元,报每桶19.20美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.89 124.29 124.09 122.71 1.38 1.12

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.54 124.94 124.74 123.43 1.31 1.06

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.47 125.87 125.67 124.49 1.18 0.95

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.97 126.37 126.17 125.14 1.03 0.82

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.50 123.23 1.27 1.03

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.90 122.70 1.20 0.98 (完)