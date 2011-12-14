〔国际油市〕柴油裂解价差上涨,受助于斯里兰卡需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月14日电---亚洲柴油裂解价差仍保持在每桶18美元上方,因涌现来自斯里兰卡的对高硫柴油的额外现货需求.
1月柴油裂解价差上涨0.07美元至每桶18.40美元.
斯里兰卡1月柴油进口量预计将较前月范围,因国内发电需求增长.
Ceylon Petroleum正在通过三项不同的现货招标,求购约60万桶含硫为0.25%的柴油,船期为1月.
不过如果欧洲的冬季天气继续温和的话.一些贸易商感觉亚洲柴油裂解价差将承压,因若如此亚洲船货将局限在本地区.
1月航煤裂解价差涨0.14美元,报每桶19.20美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.89 124.29 124.09 122.71 1.38 1.12
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.54 124.94 124.74 123.43 1.31 1.06
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.47 125.87 125.67 124.49 1.18 0.95
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.97 126.37 126.17 125.14 1.03 0.82
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.50 123.23 1.27 1.03
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.90 122.70 1.20 0.98 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。