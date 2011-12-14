〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差连续第五日攀高,因中国和台湾出口减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月14日电---周三汽油裂解价差连续第五日攀高,因中国和台湾出口减少.
汽油裂解价差上涨0.73美元至升水4.21美元.
汽油较石脑油升水上涨1.14美元至每桶13.89美元.
新加坡一交易商表示,由於RFCC装置维修,台湾台塑出口减少,另外中国出口减少,这支撑市场.
其还补充称,欧洲汽油裂解价差改善也支撑亚洲市场.
"不过我想,更多的原因是市场认为大势已经改善而非需求本身所致."
另一交易商称,据闻印尼1月汽油需求低於12月,这可能承压市场.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扬升6.00美元,至每吨912.50美元.
石脑油1月上半月裂解价差跌2.40美元,报每吨97.33美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。