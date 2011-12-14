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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 21:24 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差连续第五日攀高,因中国和台湾出口减少

路透新加坡12月14日电---周三汽油裂解价差连续第五日攀高,因中国和台湾出口减少.

汽油裂解价差上涨0.73美元至升水4.21美元.

汽油较石脑油升水上涨1.14美元至每桶13.89美元.

新加坡一交易商表示,由於RFCC装置维修,台湾台塑出口减少,另外中国出口减少,这支撑市场.

其还补充称,欧洲汽油裂解价差改善也支撑亚洲市场.

"不过我想,更多的原因是市场认为大势已经改善而非需求本身所致."

另一交易商称,据闻印尼1月汽油需求低於12月,这可能承压市场.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扬升6.00美元,至每吨912.50美元.

石脑油1月上半月裂解价差跌2.40美元,报每吨97.33美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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