主要国家经济指标预测--12月15日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0300 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差39.0
进口(较上年同期) -- +11.3%
出口(较上年同期) -- +13.8%
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 47.0 47.3
服务业PMI 49.0 49.6
综合PMI -- 48.8
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +2.6%
0828 德国制造业PMI 12月初值 47.5 47.9
服务业PMI 50.0 50.3
综合PMI -- 50.3
0830 瑞士央行利率决议 第四季 0.00% 0.00%
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.0 46.4
服务业PMI 47.0 47.5
综合PMI 46.5 47.0
0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0930 英国零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.3% +0.9%
0930 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.4% +0.9%
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负21 负19
1330 加拿大产能利用率 第三季 79.5% 78.4%
1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,075 赤字1,180
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 3.00 0.61
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 39.0 38.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.325
续请失业金人数(万人) 12月3日当周 363.0 358.3
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.3%
(较上年同期) +5.8% +5.9%
核心PPI(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +2.9% +2.8%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流入574
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入845
1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.7%
产能利用率 77.9% 77.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 5.0 3.6
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 11月 -- 0.74
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0430 日本工业生产修正值(较上月) 10月修正值 +2.2% --
日本产能利用率指数(较上月) 10月 +4.1% --
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.8% --
(较上年同期) -2.4% --
0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加0.3 增加1.49
按照ILO计算的失业率 10月 8.3% 8.4%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.3% +2.1%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 负72.0 --
1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 +4.1% --
再融资指数 +9.3% --
1330 美国进口物价 11月 +0.7% +0.9%
出口物价 +0.1% +0.3%
1330 加拿大领先指标 11月 +0.8% +0.3%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.8% -0.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 买超403.5 --
外资投资日股(10亿日圆) 卖超303.9 --
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负4 负2
大型非制造业景气判断指数 正4 正1
日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负15
小型非制造业景气判断指数 负14 负20 (完)
--整理 龚芳/田建华;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。