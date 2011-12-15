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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:18 BJT

****主要国家经济指标预测--12月15日****

路透12月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0300 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差39.0

进口(较上年同期) -- +11.3%

出口(较上年同期) -- +13.8%

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 47.0 47.3

服务业PMI 49.0 49.6

综合PMI -- 48.8

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +2.6%

0828 德国制造业PMI 12月初值 47.5 47.9

服务业PMI 50.0 50.3

综合PMI -- 50.3

0830 瑞士央行利率决议 第四季 0.00% 0.00%

0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.0 46.4

服务业PMI 47.0 47.5

综合PMI 46.5 47.0

0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) -0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

0930 英国零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.3% +0.9%

0930 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.4% +0.9%

1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.4%

1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负21 负19

1330 加拿大产能利用率 第三季 79.5% 78.4%

1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,075 赤字1,180

1330 美国纽约联储制造业指数 12月 3.00 0.61

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 39.0 38.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.325

续请失业金人数(万人) 12月3日当周 363.0 358.3

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +5.8% +5.9%

核心PPI(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +2.9% +2.8%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流入574

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入845

1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.7%

产能利用率 77.9% 77.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 5.0 3.6

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 11月 -- 0.74

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0430 日本工业生产修正值(较上月) 10月修正值 +2.2% --

日本产能利用率指数(较上月) 10月 +4.1% --

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.8% --

(较上年同期) -2.4% --

0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加0.3 增加1.49

按照ILO计算的失业率 10月 8.3% 8.4%

1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -0.1% 持平

(较上年同期) +1.3% +2.1%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 负72.0 --

1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 +4.1% --

再融资指数 +9.3% --

1330 美国进口物价 11月 +0.7% +0.9%

出口物价 +0.1% +0.3%

1330 加拿大领先指标 11月 +0.8% +0.3%

1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.8% -0.6%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 买超403.5 --

外资投资日股(10亿日圆) 卖超303.9 --

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负4 负2

大型非制造业景气判断指数 正4 正1

日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负15

小型非制造业景气判断指数 负14 负20 (完)

--整理 龚芳/田建华;审校 王丽鑫

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