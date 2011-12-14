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市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 22:21 BJT

〔表格〕美国11月大豆压榨量为1.41277亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿12月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2011年11月 2011年10月 2010年11月

压榨量(1,000蒲式耳) 141,277 141,179 148,867

豆粕出口量(短吨) 673,304 578,146 764,066

豆粕产量(百万吨) 3.38 3.36 3.56

出粕率(磅/蒲式耳) 47.81 47.64 47.87

豆油产量(百万磅) 1,598.0 1,632.3 1,708.4

出油率(磅/蒲式耳) 11.31 11.56 11.48

豆油库存(1,000磅) 1,876,430 1,876,090 2,830,510 (完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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