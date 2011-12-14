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市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 22:53 BJT

〔美国热股〕FIRST SOLAR盘初大跌逾17%,此前下调2011年营收和获利预估

路透12月14日电---太阳能企业FIRST SOLAR INC (FSLR.O)下调其2011年营收和获利预估,指因系统业务的某些项目受天气等因素影响被持续拖延.

FIRST SOLAR盘初大跌17.6%,报35.08美元.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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