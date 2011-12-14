〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月14日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
12/09/11 较上周 较上年 12/09/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 334.6 0.5 -13.2 334.2 -1.9 -11.9
馏分油 142.4 1.2 -18.9 141.5 0.5 -19.8
汽油 215.3 0.0 -7.1 218.8 3.8 4.0
取暖油 40.0 0.9 -11.3 38.8 0.9 -11.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.3
煤油型航空燃料 42.4 0.0 -0.7 42.0 -0.2 -1.8
原油日加工量 14.8 -0.3 0.3 14.7 -0.6 -0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少200万桶,汽油库存增加170万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 母红;审校 利棣儿
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