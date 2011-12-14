《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
22:39 14Dec11 RTRS-JP MORGAN RESUMES COVERAGE OF TCF FINANCIAL CORP (TCB.N) WITH NEUTRAL RATING VS PRIOR OVERWEIGHT RATING
22:39 14Dec11 RTRS-BRIEF-RESEARCH ALERT-JP Morgan resumes coverage of TCF Financial with neutral
Dec 14 TCF Financial Corp (TCB.N): * JP Morgan resumes coverage of TCF Financial Corp (TCB.N) with neutral rating
versus prior overweight rating
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路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。