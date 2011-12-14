〔美国热股〕高盛恢复追踪美国网络企业

路透12月14日电---高盛恢复追踪美国网络企业,称一些以网络公司营收增长可能高於分析师的一致预估,令互联网股票成为具吸引力的投资.

高盛预期,网上零售的迅速普及以及广告开支转向在线市场将推动网络业成长.

高盛称,将网上商业和拍卖网站eBay Inc(EBAY.O)放入其"确信买入"名单,为风险/回报比最高的企业之一.

Priceline.com Inc(PCLN.O),Groupon Inc (GRPN.O)和Ancestry.com Inc ACOM.O也在高盛推荐的网络股名单上.

周三早盘,Priceline.com下跌2.5%,报451.10美元,Groupon Inc 下挫7.33%,报21.61美元.Ancestry.com Inc跌5.44%,报21.74美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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