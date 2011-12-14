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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 02:10 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.925%,投标倍数为3.05

路透华盛顿12月14日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.925

中值 2.890

低值 2.815

价格/得标

价格 103.966337

高值得标比率 98.64%

投标倍数 3.05

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,011,000

总投标 39,634,965,000

竞争性投标得标 12,979,616,000

非竞争性投标得标 20,395,000

FED附加 475,773,100

初级市场交易商投标 26,651,500,000

初级市场交易商得标 6,006,456,000

直接投标 5,262,750,000

直接投标得标 2,750,840,000

间接投标 7,700,320,000

间接投标得标 4,222,320,000

发行细节

发行日 2011/12/15

到期日 2041/11/15

CUSIP码 912810QT8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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