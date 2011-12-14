〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.925%,投标倍数为3.05

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透华盛顿12月14日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.925
中值 2.890
低值 2.815
价格/得标
价格 103.966337
高值得标比率 98.64%
投标倍数 3.05
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,011,000
总投标 39,634,965,000
竞争性投标得标 12,979,616,000
非竞争性投标得标 20,395,000
FED附加 475,773,100
初级市场交易商投标 26,651,500,000
初级市场交易商得标 6,006,456,000
直接投标 5,262,750,000
直接投标得标 2,750,840,000
间接投标 7,700,320,000
间接投标得标 4,222,320,000
发行细节
发行日 2011/12/15
到期日 2041/11/15
CUSIP码 912810QT8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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