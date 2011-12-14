〔美国热股〕双威教育集团盘中下挫,此前公布致股东的最新公开信

路透12月14日电---双威教育集团CAST.O公布致股东的最新公开信,重申建议股东投票支持所有的董事会提名人.

公开信称,"我们的管理团队中无人有意与,或者在sherwood先生提议的新董事会下工作."

公司打算反对sherwood试图推迟年度大会的任何努力.

公开信还称,"所有管理层都表明,如果sherwood的提名人控制董事会,那麽将辞去现任职务."

倘若收购价低於每股7.22美元,那麽管理层不会同意参与交易.

双威教育集团盘中下跌2.25%,报5.22美元.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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