〔美国热股〕双威教育集团盘中下挫,此前公布致股东的最新公开信

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透12月14日电---双威教育集团CAST.O公布致股东的最新公开信,重申建议股东投票支持所有的董事会提名人.
公开信称,"我们的管理团队中无人有意与,或者在sherwood先生提议的新董事会下工作."
公司打算反对sherwood试图推迟年度大会的任何努力.
公开信还称,"所有管理层都表明,如果sherwood的提名人控制董事会,那麽将辞去现任职务."
倘若收购价低於每股7.22美元,那麽管理层不会同意参与交易.
双威教育集团盘中下跌2.25%,报5.22美元.(完)
--编译 许娜;审校 母红
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