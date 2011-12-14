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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 00:21 BJT

〔美国热股〕TRANS1盘中跳涨逾20%,受利好的Medicare政策调整提振

路透12月14日电---TRANS1 INC TSON.O表示,一家Medicare承包人将取消有关该公司脊椎外科手术扩散危害最低化设备不被包括在内的Medicare政策,自1月1日起生效.

TRANS1盘中跳涨20.79%,报2.15美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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