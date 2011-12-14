版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 00:50 BJT

〔美国热股〕卡特彼勒股价下跌,此前重申财测及维持股息不变

路透12月14日电---卡特彼勒(CAT.N)预计2012会计年度营收将增长10-20%,同时维持股息不变,并重申财测.

此外,该公司还预计,2011会计年度每股收益约达6.75美元,扣除特殊项目,2011会计年度每股收益约达7.25美元.此前,汤森路透I/B/E/S预计,卡特彼勒2011会计年度每股收益为6.79美元.

卡特彼勒盘中下跌3.59%,报87.71美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐