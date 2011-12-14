版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 00:53 BJT

〔美国热股〕SANCHEZ ENERGY盘中大跌逾8%,上市首日股价下挫

路透12月14日电---非传统石油和天然气资源开发商SANCHEZ ENERGY (SN.N)上市首日股价下挫,此前一天该公司将首次公开发行(IPO)定价确定为低於其最初"预估价"区间.

SANCHEZ ENERGY盘中大跌8.5%,报20.13美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐