版本:
中国
债券 | 2011年 12月 15日 星期四 01:15 BJT

〔标题新闻〕希腊在履行欧盟/IMF目标上落後,推迟改革是经济持续萎缩的主因--IMF代表团主管

注:IMF为国际货币基金组织的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NE5BT]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐