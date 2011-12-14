〔欧洲股市〕跌至两周低位,因担心经济成长及欧元区国家评级或被下调

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数劲挫2.1%

* 法国银行股下跌,因传言该国主权评级可能被调降

路透伦敦12月14日电---欧洲股市周三触及两周收盘低位,成交清淡,因有关法国主权债信评等或被下降的传言再起,加重了对欧元区危机将抑制全球经济增长的忧虑.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲挫2.1%,收报952.42点,该指数在午後交易扩大跌幅,因交易商传言欧洲第二大经济体法国可能失去其AAA评等,如果此事成为真,将妨碍欧元区国家遏制区内债务危机扩散的努力.

该指数成交量为90日移动均值的86%,随着假日的临近令部分投资者离场.

交易商称,该指数跌穿50日移动均线切入位967.35点是一利空信号,不过,在周五期货和期权到期前股市将进一步大幅震荡.

法国兴业银行(SOGN.PA),法国巴黎银行(BNPP.PA)法国农业信贷银行(CAGR.PA)重挫6.7-8%,表现不及欧洲银行股指数,後者回落2.7%.

在欧洲主要指数中法国的CAC 40指数表现最差,急跌3.3%.

美联储周二警告称,欧元区的情况可能抑制美国经济成长,尽管美联储没有公布推出新的经济刺激举措,但它的言论损及市场人气.

"美联储将等待欧元区有一些动作後,才会采取行动,"Pioneer Investments的Fabio di Giansante.

英国富时100指数.FTSE收跌2.25%,报5,366.80点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑1.72%,报5,675.14点,法国CAC-40指数.FCHI下跌3.33%,报2,976.17点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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