〔欧元债市〕德债因欧债危机忧虑上扬,意大利标售五年期公债结果良好

* 五年期意大利借贷成本接近欧元面世以来高位

* 德债上扬,市场对欧元区危机担忧加重

路透伦敦12月14日电---德国公债周三上扬,因市场愈发怀疑上周欧盟协议的效力,同时意大利五年期公债标售结果良好,之後意大利公债持稳.

投资者曾希望欧盟成员国间达成的协议能够推进更深层次的财政整合,由此为欧洲央行(ECB)增加购买意大利和西班牙公债的规模铺平道路.

不过德国总理梅克尔和德国央行总裁魏德曼均敦促欧洲放弃类似的解决方案.

"我感觉峰会的整体背景正在瓦解.在那之後所发生的事情都是负面的."一位交易商称.

德债期货FGBLc1上涨97个跳动点,报137.58.10年期德债收益率则下跌7.6个基点,报1.952%.

意大利日内稍早标售30亿欧元五年期公债,需求水平令人满意.相关投资者对此次公债标售的关注度更高,因欧债危机加剧.

不过意大利此次公债收益率达到6.47%,为欧元面世以来纪录高位,凸显巨大的市场压力.明年1月末开始,意大利总融资目标达到4,400亿欧元.

指标10年期意大利公债收益率IT4759673=TWEB小幅上涨,报7.22%.今日所标售2016年9月到期的公债IT5YT=TWEB,收益率下跌3个基点,报6.828%.

"显然6.5%的五年期(公债)借贷利率是不可持续的,借贷成本将会是明年第一季度的关键问题."WestLB利率策略师Michael Leister称.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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