〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近10个月高点,但兑美元跌至两个月低位

* 欧元兑英镑跌至2月18日迄今低位0.8373英镑

* 0.8333英镑料是欧元/英镑的关键水准,相当於英镑/欧元的1.20欧元

* 英镑贸易加权指数触及3月迄今最高

* 不过英镑兑美元跌至两个月低位

路透伦敦12月14日电---英镑兑欧元周三升至近10个月高位,因欧元区债务危机缺乏解决方案和区内国家主权评级下调的风险使投资者规避欧元.

英镑涨势仍主要受到欧元负面人气推动,因此英镑仍较容易受到冲击,其兑避险的美元跌至两个月低点.交易商表示,成交非常清淡,放大了市场走势.

数据显示英国11月请领失业金人数增幅低於预期,但英镑对此几无反应.

欧元兑英镑EURGBP=D4低见0.8373英镑,为2月18日来最低,并低於据报期权障碍位0.8400英镑,交易商表示该水平曾提供强劲支撑.稍後欧元/英镑回到0.8403英镑,日内下跌0.2%.

技术分析师表示,鉴於欧元保持在200周移动均线0.8575英镑下方,其前景负面,不过0.8333英镑水平以上料存在强劲的企业需求,这相当於英镑/欧元GBPEUR=R的1.20欧元.

英镑/欧元涨势亦将英镑贸易加权指数=GBP推至81.0,录得3月迄今最高水准.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5408美元,为两国月最低,因美元指数.DXY升至11个月高位.

分析师称,英镑涨势主要反映了欧元区债务危机忧虑,而并非是赞赏英国首相卡梅伦动用否决权否决了对欧盟条约进行修改的协议.卡梅伦此举长期内料给英镑带来负面作用.

部分人预计英镑兑欧元未来几周将会进一步上涨,因为较之欧元区资产,投资者选择相对安全的英国公债.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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