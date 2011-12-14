〔英国债市〕英债升幅不及德债,因市场消化新债供应

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦12月14日电---英国公债周三上涨,因股市在整个交易日稳步下跌,不过英债升幅不及德债,因大量新债供应及英国央行暂停购买英债令市场承压.
英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在11月29日说,英国公共财政和增长前景恶化,英国债务管理局(DMO)对此作反应,在其现有的公债发行计划加入周三的英债标售,造成本周英债供应规模庞大.
规模为30亿英镑於2022年到期的英债标售,使本周英国债务管理局的发债总额达至70亿英镑,为4月来最高的周度标售规模.
周三英债标售得到合理需求,且策略师预计周四标售的40亿英镑五年期英债不会遇到困难.
不过10年期英债较可比德债利差GB10YT=RREU10YT=RR走宽约9个基点,至17个基点,且一度触及逾一周最高17.8个基点.
周三稍早英国央行购买英债,为今年内最後一次,银行提供的英债供应异常小,可能是流动性萎缩的一个迹象,因在年底前银行准备结帐.
3月英债期货FLGH2结算价升24个跳动点,报115.76,表现落後於可比德债一个大点.
不过,英债期货仍然接近合约高位116.00.10年期英债收益率也跌向本周稍早创下的纪录低位2.07%,1630 GMT,日内下跌5个基点,报2.09%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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