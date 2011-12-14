〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因多头平仓及原油和黄金下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因与美元走强相关的多头平仓以及原油和黄金下跌.
欧元兑美元跌至11个月低位,因投资者怀疑鉴於欧元区债务危机犹存,近期该地区恐怕有更多国家遭遇评等下调.
法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)2011年将蒙受亏损,减计价值32.4亿美元的资产,削减2,350个岗位,并在为投行业务瘦身的同时退出商品业务.
本周美国中西部和大平原地区的阵雨将增加土壤水分储备,提振2012作物年度的前景--World Weather.
市场日益担忧南美部分地区干燥天气,这主要影响大豆种植区,不过玉米也受到影响.
CBOT-3月玉米合约CH2低於所有关键的移动均线,九日相对强弱指数为28.
CBOT-3月玉米合约CH2收低15-1/4美分,报每蒲式耳5.79-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为198,535口.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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