〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因多头平仓及原油和黄金下跌

路透芝加哥12月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因与美元走强相关的多头平仓以及原油和黄金下跌.

欧元兑美元跌至11个月低位,因投资者怀疑鉴於欧元区债务危机犹存,近期该地区恐怕有更多国家遭遇评等下调.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)2011年将蒙受亏损,减计价值32.4亿美元的资产,削减2,350个岗位,并在为投行业务瘦身的同时退出商品业务.

本周美国中西部和大平原地区的阵雨将增加土壤水分储备,提振2012作物年度的前景--World Weather.

市场日益担忧南美部分地区干燥天气,这主要影响大豆种植区,不过玉米也受到影响.

CBOT-3月玉米合约CH2低於所有关键的移动均线,九日相对强弱指数为28.

CBOT-3月玉米合约CH2收低15-1/4美分,报每蒲式耳5.79-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为198,535口.(完)