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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 06:15 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因美元走强而承压

路透芝加哥12月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三回落,跟随商品市场的全面跌势,交易商称,美元走强令对美国商品的需求降低.

CBOT指标软红冬麦合约WH2急跌3.1%.

CBOT-12月合约在1800 GMT到期,最後一个交易日收跌3-3/4美分,报每蒲式耳5.88美元.

对拟议的欧债危机解决方案的担忧推动美元走强,加剧出口市场对美国小麦需求匮乏的状况.

分析师预计,美国农业部周四上午公布的一周出口销售报告将显示,上周出口销售小麦30-40万吨,前一周为42.7万吨.

预报显示,美国大平原本周和下周将出现阵雨,这将增加土壤湿度储备,并提振硬红冬麦2012年的收成前景.

CBOT-3月软红冬麦WH2跌19-3/4美分,报每蒲式耳5.80-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为68,733口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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