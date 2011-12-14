〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因美元走强而承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三回落,跟随商品市场的全面跌势,交易商称,美元走强令对美国商品的需求降低.
CBOT指标软红冬麦合约WH2急跌3.1%.
CBOT-12月合约在1800 GMT到期,最後一个交易日收跌3-3/4美分,报每蒲式耳5.88美元.
对拟议的欧债危机解决方案的担忧推动美元走强,加剧出口市场对美国小麦需求匮乏的状况.
分析师预计,美国农业部周四上午公布的一周出口销售报告将显示,上周出口销售小麦30-40万吨,前一周为42.7万吨.
预报显示,美国大平原本周和下周将出现阵雨,这将增加土壤湿度储备,并提振硬红冬麦2012年的收成前景.
CBOT-3月软红冬麦WH2跌19-3/4美分,报每蒲式耳5.80-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为68,733口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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