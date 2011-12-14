〔美国股市〕ADR下跌,因欧元区忧虑拖累商品市场全面下跌

路透纽约12月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,因投资者对欧债危机感到不安,引发诸如原油等大宗商品价格全面下跌,进而打压和能源相关的个股.

美国原油期货下滑逾5%,录得自9月来最大单日百分比跌幅,因投资人担心欧债危机,德国总理梅克尔在国会表示,化解危机将需要几年,而不是几个月.

在美国上市的法国石油公司道达尔(TOT.N)跌1.7%,报48.22美元,皇家荷兰壳牌(RDSb.N)下跌1.99%,报71.93美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.42%至115.88点,标准普尔500指数.SPX收低1.13%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR亦跌1.37%,至107.45点.

亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.43%至111.99点.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌1.68%至322.26点.

在美国上市的中海油(CEO.N)下跌3.67%,报178.59美元.两位知情人士周三称,中国中国石油化工股份有限公司(中国石化)和中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)与中东石油公司沙特阿美[SDABO.UL]正在进行磋商,将联合收购北美油气服务公司Frac Tech International不超过30%的股份.该交易价值约为22亿美元.[ID:nCN1284550](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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