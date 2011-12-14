〔全球金市〕金价大幅下跌3.5%,因年底前基金结清头寸和技术性卖盘

* 基金可能结清头寸和去杠杆化打击金市

* 金价跌幅超过股市;标普500仅下跌1%

* 200日移动均线遭突破後出现的技术性卖盘重压金价

* 欧洲银行业出借黄金换取美元贷款造成黄金供给过度

* 市场关注:周四将公布的美国生产者物价指数

路透纽约12月14日电---黄金周三大跌约3.5%,因技术性卖盘、年底基金结清头寸和商品大幅下挫引发了黄金市场出现自2008年金融危机以来第二严重跌势.

黄金价格穿破200日移动均线後,跌势加剧.黄金已坚守该关键技术位近三年.黄金期权波动性亦大幅增加,因投资者寻求对冲标的期货的下档风险.

黄金重挫使得股市的下跌相形见绌.上日美国联邦储备理事会(美联储, FED)未公布新经济刺激计划,以及欧债危机忧虑挥之不去已令金价承压.

市场热炒一家大型对冲基金可能结清头寸以满足年底前的赎回需求,也令金市人气受到较大打击.

1908GMT,现货金XAU=大跌3.4%,报每盎司1,574.95美元,稍早曾触及1,564.29美元,为9月底迄今最低.

黄金录得9月末以来最大三日跌幅,并录得2008年10月迄今第二大单日跌幅.

汇丰表示,年底前投资者出脱黄金以增加资产负债表上的现金额,银价因此受挫.

"一部分宏观对冲基金正在结清黄金头寸,并获利了结.鉴於年底前成交量通常下跌,我们预计价格震荡的情况将会加剧."汇丰首席技术分析师James Steel表示.

9月时,金价自纪录高位骤跌,部分原因是市场臆测冲基金抛售,这或许标志了黄金在经历长达10年的上涨後已经触顶.

当时,有传言称对冲基金经理John Paulson可能已结清头寸以满足年底前客户的赎回需求.

现货银XAG=大跌6.9%,报每盎司28.63美元.

美国2月期金GCG2收低76.20美元,报每盎司1,586.90美元.成交量较30日均值高出近50%,有可能成为过去三个月来交投最为忙碌的交易日.

商品市场下跌也促使投资者卖出黄金以弥补其他资产的损失,此前美国原油期货大跌约6%,期铜则下挫5%.不过,标准普尔500指数仅下跌约1%.

分析师称,欧洲银行业为获取美元贷款而过度出借黄金,造成市场供过於求,这也令金价承压.一个月黄金借贷利率LGLR跌至逾10年来最低水准.

**金价跌破200日移动均线**

现货金跌破200日移动均线,为2009年1月以来首见.部分分析师表示,若跌穿该水准,则可能宣告持续三年的黄金牛市结束.

分析师表示,金价的下一个支撑位将会是逼近或低於每盎司1,550美元的9月低位.

"只有单周收盘价在1,535-1,555美元下方,则修正可能会更深..."花旗集团旗下技术研究部门CitiFX首席技术策略师Tom Fitzpatrick称.

其他贵金属方面,现货铂金(白金)XPT=最後下跌3.7%,报每盎司1,415.50美元.现货钯金XPD=重挫4.2%,报每盎司613.97美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1586.90 -76.20 -4.6 1565.70 1645.80 241,578

COMEX白银期货 SIZ1 28.935 -2.325 -7.4 28.530 31.070 73,544

COMEX铂金期货 PLF2 1426.30 -66.00 -4.4 1408.50 1484.10 12,671

COMEX钯金期货 PAZ1 619.60 -44.55 -6.7 600.50 649.50 6,409

现货金 XAU= 1574.95 -55.94 -3.4 1566.01 1641.09

现货银 XAG= 28.630 -2.120 -6.9 28.550 31.000

现货铂金 XPT= 1415.50 -54.49 -3.7 1412.25 1480.25

现货钯金 XPD= 6613.97 -27.25 -4.2 602.52 646.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=