〔芝加哥期市〕大豆期货追随大宗商品普跌之势收跌,受欧元区忧虑拖累

路透芝加哥12月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌逾1%且触及14个月低位,追随大宗商品普跌之势,因对欧元区债务危机的持续担忧提振美元.

美元兑欧元触及11个月高位,因人们担心欧元区缺乏解决主权债务危机之策.

近月1月大豆合约Sc1一度跌至每蒲式耳10.94-1/4美元,为2010年10月以来最低,之後收窄跌幅.

大宗商品普跌盖过了部分南美作物种植区,尤其是阿根廷中东部地区天气干燥的影响.

巴西当地的天气预报机构称,该国主要的大豆种植带将迎来降雨,这应能缓解对干燥天气的担忧,不过第三大种植州Rio Grande do Sul的土地可能仍将干燥.

根据美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的月度大豆压榨及加工数据,美国11月大豆压榨量为1.41277亿蒲式耳,低於分析师平均预估的1.424亿蒲式耳.[ID:nCN1284860]

NOPA还发布报告称,美国11月豆油库存为18.76亿磅,较上月基本持平,但低於市场平均预估的18.96亿磅.

CBOT-12月豆粕和豆油合约悄然到期.

交易商表示,韩国在150,000吨大豆招标中,购得100,000吨非转基因大豆.

CBOT-1月大豆合约SF2收跌18-1/2美分,报每蒲式耳11美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收低0.41美分,至每磅48.58美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收跌1.6美元,报每吨280.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为272,920口,豆油为99,519口,豆粕为67,608口.

以下为CBOT农产品期货在1948GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 580.75 -13.75 -2.3% -7.7%

CBOT大豆Sc1 1100.00 -18.50 -1.7% -21.1%

CBOT豆粕SMc1 280.60 -1.60 -0.6% -24.2%

CBOT豆油BOc1 48.58 -0.41 -0.8% -15.9%

CBOT小麦Wc2 580.75 -19.75 -3.3% -26.9%

CBOT稻米RRc1 1365.00 -20.00 -1.4% -2.5%

欧盟小麦BL2X1 180.50 -0.25 -0.1% -28.5%

美国原油期货CLc1 94.95 -5.19 -5.2% 3.9%

道琼工业指数.DJI 11,818 -137 -1.1% 2.1%

现货金XAU= 1572.09 -58.29 -3.6% 10.8%

欧元/美元EUR= 1.2984 -0.0045 -0.3% -2.7%

美元指数.DXY 80.5350 0.2930 0.4% 1.9%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1912 -10 -0.5% 7.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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