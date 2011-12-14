〔纽约期市〕ICE期棉收在16个月低位,因外部市场走低和基本面疲弱

路透纽约12月14日电---美国期棉周三收在16个月低位,因外部市场走低和基本面疲弱.分析师称,未来几日可能进一步走低.

全球股市和欧元走低,因市场越发担忧处於纪录高位的意大利借贷成本,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)决定不采取任何新的支撑经济成长的举措.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收跌2.19美分,或2.5%,报每磅85.12美分,盘中交易区间为84.35-87.42美分.在现货连续图表上,此为去年8月中来最低.

根据汤森路透初步数据,周三成交量为近13,100口,较30日均值低约40%.

独立棉花分析师Mike Stevens称,投资者将3月合约的目标位定在82美分附近,之後为80美分.

棉花的基本面前景未受美国农业部最近一月的供需报告扶助.报告预计,2011/12年棉花消费量为1.1134亿出口包,产量为1.2342亿出口包,远高於消费量.

交易所数据显示,周二棉花市场未平仓合约为149,446口,周一为141,120口.

洲际交易所数据显示,周二成交量为11,841口,前一日为10,793口.(完)