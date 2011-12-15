更正:〔美国热股〕亚马逊股价跌至"3月"以来未见水准,受获利忧虑拖累

(更正:因英文原文有误,标题及第一段..."2010年以来未见水准"...应为"3月以来未见水准",并更新第二段报价至收盘价.)

路透12月14日电---亚马逊(AMZN.O)股价周三重挫至3月以来未见水准,因人们担心,这个第一大互联网零售商的庞大支出及大胆的定价将损及其假日销售季和明年的获利.

亚马逊下跌0.30美元,收报180.21美元,盘中稍早曾触及170.25美元的3月以来低位,并令今年迄今涨幅悉数回吐.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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