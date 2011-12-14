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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 05:14 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加141.4亿美元--iMoneyNet

路透纽约12月14日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至12月13日的最近一周美国货币市场基金资产增加141.4亿美元,至2.666万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加143亿美元,至2.376万亿美元.免税货币市场基金资产减少1.574亿美元,至2,897.8亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率持稳在0.02%.(完)

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--编译 洪曦;审校 利棣儿

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