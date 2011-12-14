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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 05:21 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.1%,Nasdaq指数收挫1.55%

路透纽约12月14日电---美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元跌至一年最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位.

标普500指数自11月29日以来首次收在50日移动均线之下.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌131.46点,或1.1%,至11,823.48点;标准普尔500指数.SPX收挫13.91点,或1.13%,至1,211.82点.Nasdaq指数.IXIC回落39.96点,或1.55%,至2,539.31点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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