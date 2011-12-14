〔金属期市〕期铜大跌逾5%,因投资者日益担心欧洲债务危机

* 期铜录得近两个月来最大百分比跌幅

* 交易商称铜价可能跌至每磅3美元

* 欧元区债务危机和中国经济放缓或损及需求

路透伦敦/纽约12月14日电---期铜周三下跌逾5%,因投资者愈发担心欧洲债务危机,造成商品和股票市场出现一波下挫.

期铜跌幅超过股市和欧元,追平黄金和原油跌势.欧元兑美元下跌0.4%至11个月低位.

期铜价格已连跌三个交易日,部分交易商认为铜价可能逼近每磅3美元,为去年6月以来最低.

Bradford Research Group分析师Charles Bradford称,"我认为情况非常不确定,如果铜价跌到3美元或2.5美元,我也不会感到意外."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中一度下挫逾5%至每吨7,176美元,为11月25日以来低位,收盘报7,210美元,周二收盘价在7,600美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2重挫16.30美分,或4.74%,结算价报每磅3.2785美元,其在盘後交易中进一步下跌至每磅3.2770美元,接近三周低位.

今日期铜创10月20日下跌6.1%以来的最大百分比跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)开盘後,伦敦市场跌势加深,因避险情绪推高美元,同时有关法国债信评等或遭调降的传言再起.这增添了有关欧债危机将损及全球成长和铜需求的的忧虑.法国是欧洲救助基金的关键提供方.

欧洲央行(ECB)不提高对困境中欧洲国家公债的购买规模,令市场尤感受挫.上周欧盟峰会过後,外界广泛认为增加公债购买是接下来必需的举措.

交易商称,尽管期铜大跌,但是现货市场交投淡静,多数铜消费者对於年底前的库存状况感到满意.

交易商表示,买家对现货没有太大兴致,可能说明美国铜的潜在需求疲弱,不过中国和美国溢价间仍有套利机会.

主要铜消费国中国周三承诺,2012年全球经济前景"极为黯淡",因此要确保经济增长.分析师们预计明年中国经济增长率将跌至9%以下,为逾10年来第一次.

铝库存升至480万吨的纪律高位,并有可能在未来几天内突破500万吨,因经济前景恶化损及需求.

以下为2039GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 327.80 -16.20 -4.71 444.70 -26.29

LME期铝 1962.00 -38.00 -1.90 2470.00 -20.57

LME期铜 7209.00 -391.00 -5.14 9600.00 -24.91

LME期铅 1998.00 -87.00 -4.17 2550.00 -21.65

LME期镍 17400.00 -1050.00 -5.69 24750.00 -29.70

LME期锡 18525.00 -1375.00 -6.91 26900.00 -31.13

LME期锌 1844.00 -68.00 -3.56 2454.00 -24.86

上海期铝 15885.00 -135.00 -0.84 16840.00 -5.67

上海期铜 55710.00 -410.00 -0.73 71850.00 -22.46

上海期锌 14980.00 -375.00 -2.44 19475.00 -23.08

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李爽

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