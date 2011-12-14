〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货创一年来最低收位,原糖和可可期货亦收跌

路透纽约/伦敦12月14日电---阿拉比卡咖啡期货周三创一年来最低收位,原糖期货收在六个半月来最低,因多头平仓,美元走强和欧债危机忧虑都给大宗商品带来压力.

欧元兑美元触及11个月低位,因人们担心欧元区缺乏解决主权债务危机之策,这使欧元在年底前一直保持黯淡的前景.

大宗商品全线下挫,黄金几乎丧失其避险魅力.

"市场又一天全线结清仓位.每个人都在抛售所有的头寸.今日的市场活动只有大规模清算,没有其他的交易,"Hackett Financial Advisors驻佛罗里达州总裁Shawn Hackett称.

阿拉比卡咖啡期货在清淡交投中创一年来最低收位,因欧元和金融市场均走软.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收跌4.95美分,或2.2%,报每磅2.1800美元,为2010年12月16日以来次月合约的最低结算价.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收低27美元,报每吨1,912美元.

ICE原糖期货延续跌势,因欧盟、俄罗斯、乌克兰、印度和泰国的大丰收促使生产商和投资者抛售.分析师称,跌势触发了自动卖单给市场带来压力,同时潜在消费者离市观望,观察市场将下跌到何种程度.

ICE-指标3月原糖期货SBc1收跌0.64美分,或2.7%,报每磅22.80美分,为近月合约自6月1日以来的最低结算价.

伦敦3月白糖期货LSUc1收低10.90美元,或1.8%,报每吨597.70美元.

可可期货收跌,结束一连两天涨势,一名分析师称此前涨势过度.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2收跌63美元,或2.8%,报每吨2,180美元.伦敦3月可可期货LCCH2收低50英镑,或3.4%,报每吨1,440英镑.(完)