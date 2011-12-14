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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 06:13 BJT

〔加拿大股市〕录得本月最大单日跌幅,因商品价格普跌重创资源类股

路透12月14日电---加拿大股市周三录得本月最大单日跌幅,对欧债危机加剧的担忧拖累商品价格重挫,令自然资源类股受创.

基本金属价格连跌第三日,期铜重挫5%.

贵金属方面,金价跌穿200日移动均线,拖累在股指中占很大权重的材料股重挫逾3%,因矿商担忧欧洲成长放缓可能损及需求.

Barrick Gold(ABX.TO)领跌资源类股,该股急跌3.8%,报46.47加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低216.89点或1.8%,报於11,543.05点,为11月23日以来最大单日跌幅.

能源股大跌3%,之前美国原油期价重挫逾5美元.

金融股也走低近1%,因对欧债危机扩散的担忧引发抛售.(完)

--编译 母红;审校 徐文焰

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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