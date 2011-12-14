〔加拿大股市〕录得本月最大单日跌幅,因商品价格普跌重创资源类股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月14日电---加拿大股市周三录得本月最大单日跌幅,对欧债危机加剧的担忧拖累商品价格重挫,令自然资源类股受创.
基本金属价格连跌第三日,期铜重挫5%.
贵金属方面,金价跌穿200日移动均线,拖累在股指中占很大权重的材料股重挫逾3%,因矿商担忧欧洲成长放缓可能损及需求.
Barrick Gold(ABX.TO)领跌资源类股,该股急跌3.8%,报46.47加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低216.89点或1.8%,报於11,543.05点,为11月23日以来最大单日跌幅.
能源股大跌3%,之前美国原油期价重挫逾5美元.
金融股也走低近1%,因对欧债危机扩散的担忧引发抛售.(完)
--编译 母红;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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