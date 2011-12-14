〔美国债市〕公债价格上涨,对欧债危机结果的忧虑推动避险买盘

* 财政部标售130亿美元30年期公债,得标利率创纪录低位

* 美国公债的避险地位似乎完好无损

* 意大利融资成本创欧元面世来纪录高位

路透纽约12月14日电---美国公债价格周三上涨,较长期公债收益率(殖利率)下滑至三周低点,对欧债危机结果的担忧推动避险买盘.

交易商也称,市场出脱在周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策声明公布前建立的部份押注.FOMC宣布维持货币政策不变.

大和证券驻纽约的交易商Raymond Remy说,一些公债交易商原本押注美联储下调贴现率,他们遂押注10年期和30年期的较长期公债价格将下跌.当美联储宣布维持政策不变,这些交易商开始出脱这些押注.

"今天延续昨日的这些交易,继续出脱(原本建立的押注),"Remy说,"继昨日10年期公债标售结果极好之後,今天的标售情况很好.这意味着对30年期公债有实质需求.周一的三年期公债标售结果不佳,但10年期和30年期公债获利."

美国财政部标售130亿美元30年期公债吸引旺盛需求,得标利率创下2.925%的纪录低位,该水准低於当时的公开市场收益率.财政部将在八个交易日举行七次公债标售,总计1,770亿美元,这次是其中的第三次.

尽管30年期公债得标利率创纪录低位,但参与标售的买家获利,尾盘30年期公债收益率进一步下跌至2.90%,此为11月25日来最低.

"(公债价格)上涨及30年期公债得标利率创纪录低位并没有阻碍投资者,他们继续买入美国公债,且当他们能得到流动性亦愿意支付更高的价格,"RBS Securities美国利率策略部主管John Brigs说.

"本周迄今成绩亮丽的公债标售中,依我来说,这次最好."

本周稍早举行的320亿美元三年期公债标售和210亿美元10年期公债标售均吸引积极投标,显示投资者确信临近年尾,无论美国公债收益率如何低,美国公债都是最佳的投资目标.

"似乎都是因为欧洲.我们已等了超过18个月,期待欧洲决策者推出一些重大举措...但没有出现,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上涨18/32,收益率从周二尾盘的1.98%下滑至1.90%.收益率曾短暂下滑至1.91%,此为11月23日来最低水准.

周三意大利在公债标售中的借款成本触及欧元面世来最高,增加意大利新政府的压力.

德国标售40亿欧元两年期公债,平均得标利率仅为0.29%,之後不久,意大利标售的五年期公债标售得标利率为6.47%,表明非常谨慎的投资者更青睐安全性,而非回报.

周三意大利10年公债收益率重回7%以上.收益率在7%以上被视为难以为继的水平.

"欧元区议题继续主导市场,给美国公债带来充沛的需求,尽管美国推出新债供应,"野村证券国际美国利率策略师主管George Goncalves说.

美国财政部在1800 GMT标售30年期公债後,该公债US30YT=RR价格大幅攀升2-6/32,收益率从周二尾盘的3.00%下跌至2.90%.

-----------------------2008GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (-01/32) 0.246

五年期公债US5YT=RR 100-04/32 (+01/32) 0.848

10年期公债US10YT=RR 100-29/32 (+18/32) 1.901

30年期公债US30YT=RR 104-13/32(+2-02/32) 2.904(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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